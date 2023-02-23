Федотов: «Не готовились к определенному матчу, а готовились к этому отрезку чемпионата»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (3:0).

- Откройте секрет, как вы так здорово функционально подготовили команду? Сегодня она продемонстрировала практически летний футбол, и поле было под стать. Не будет ли потом функциональной ямы? Вы готовились специально к этому матчу или все-таки к сезону? Сегодня практически команда «Краснодар» была переиграна полностью. Сегодня должно было быть 5:0 или 6:0.

- Мы серьезно трудились, не готовились к определенному матчу, а готовились к этому отрезку чемпионата. Мы говорим благодарность ребятам, что они приняли наши требования и условия, они все сборы провели с хорошим настроением. Это с пониманием того, что мы делаем, очень важно. Они не ныли, не плакали, хотя некоторые моменты были на самом деле непростыми в подготовке. Мы можем говорить о том, что так должно быть. Оно так и было. Чтобы это работало, должна быть подготовка к конкретной игре, настрой, правильное отношение к себе, сопернику, обстоятельствам, погодным условиям. Тогда это приносит результат.

- Вопрос по Заболотному, он сегодня забил впервые за двести с чем-то дней. Насколько вообще вы на него еще больше рассчитываете? Потому что сорвались трансферы форвардов, о чем вы сами говорили в это зимнее трансферное окно. Хватит ли вам этих двух форвардов, Чалова и Заболотного на оставшийся отрезок сезона? Насколько вы расстроились, что не получилось довезти еще одного?

- Про расстройство мы не будем говорить, это как бы свершившийся факт. Не удалось, не получилось. Конечно, мы говорим о том, что конкуренция нужна. Здесь все правильно подмечено. Есть молодежный состав, там будем искать резервы, раз все произошло таким образом на трансферном рынке. Отработали в ноль.