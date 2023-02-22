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Мостовой дал прогноз на матч ЦСКА и «Краснодара» в Фонбет Кубке России

22 Февраля 2023 • 20:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.80 X 3.75 2 4.40
Через 20 ч. 14 мин.

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился прогнозом на встречу Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Поскольку первая игра будет проходить в Москве, мне кажется, у ЦСКА больше шансов. Всё-таки в этой команде не было преобразований в виде смены тренера и так далее. Мне кажется, это весомый фактор для победы», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию Sport24. По мнению эксперта, большого количества забитых мячей не будет, в том числе и из-за плохой погоды. Такой исход особенно вероятен при отсутствии подогрева поля на «ВЭБ Арене».

Напомним, что ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завтра, 23 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Александр Мостовой
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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