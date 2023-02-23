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Федотов надеется, что Мендес и Кучаев никому не проиграют конкуренцию в центре поля

23 Февраля 2023 • 20:49 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (3:0) ответил на вопрос по связке в центре поля.

- Сегодня очень много для победы было сделано через центр поля. Новая связка Мендес и Кучаев, которая в течение сборов начала наигрываться все больше и больше. Как она вам сегодня? Как вы в течение подготовки к сезону пришли к такому варианту?

- Сама по себе связка не работает, когда в этом не участвует вся команда. Я бы отметил всю команду, взаимодействие всех линий, звеньев и систем. Естественно, центр поля… скажите, кто у вас играет в центре поля, и мы скажем, что у вас за команда.  Смотрели, искали, нашли сочетание, когда люди почувствовали друг друга в плане взаимодействия. Как говорится, это такой всегда творческий процесс, и у команды появляются какие-то новые черты, какое-то новое лицо. Важно, когда люди на этой позиции могут регулировать темп и ритм игры. Я думаю, что и другие футболисты. Просто были обстоятельства, что Саша был некоторое время травмирован. Мухин то же самое, пропускал некоторое время, отрезки. Это и есть конкуренция. Ребята встали, заняли свое место, расправили плечики и никого не подпускают. Надеемся, что никому его не отдадут. Но мы же понимаем, что сезон длинный, погодные условия, каждый футболист на каком-то этапе требует большего отдыха. Поэтому мы в деле увидим всех кандидатов на этой позиции.

- На позиции левого латераля опять вышел Иван Обляков. На сборах там играл Глебов, Бактиёр, Мойзес. Как вы пришли к этому?

- Потому что он всё умеет и всё знает там. Молодой Носков, который сейчас пропустил какой-то отрезок из-за удара в колено. Сыграл тайм в заключительном матче. Мы отталкивались уже от состояния функционального. Здесь первая кандидатура в сложившейся ситуации Ивана.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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