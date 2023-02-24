Мойзес: «Второй раз в жизни играл при таком холоде»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес в видеоинтервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от первого гола за клуб и раскрыл секрет своего празднования.

- Правильно я понимаю, что ты второй раз в жизни играл при таком холоде?

- Да, это второй раз. Впервые на таком морозе я играл в том году с «Уралом» в Екатеринбурге. Там было очень холодно, сегодня то же самое.

- Что для тебя самое тяжелое в такой мороз?

- Температура для тела некомфортная, кажется, будто ты не размят. Если сделаешь спринт, твои мышцы почувствуют, что не готовы к этому.

- Вы выиграли со счетом 3:0. Получается, работа на сборах дала свои плоды?

- Это был отличный матч. Мы доминировали с первой до последней минуты. Для нас было важно показать такую игру после возвращения, ведь мы играли дома при наших болельщиках. Но кубковый поединок длится 180 минут. Первую часть мы выиграли, нужно завершить начатое во втором матче. Пока можно сказать, что это хороший матч.

- Ты забил свой первый гол за ЦСКА. Хотим спросить про твое празднование.

- Очень рад забить свой первый гол за ЦСКА. Я посвятил его своей дочке Елене, которая еще не родилась. Ждем пополнения в семье. Дочка должна родиться в апреле, вся семья очень ждет этого. Я буду стараться работать еще лучше. Но все же забитые мячи - это к Феде и Забе. Мы - защитники.

Напомним, что в четверг «армейцы» обыграли «Краснодар» со счетом 3:0.