Тарханов признал Акинфеева лучшим голкипером в России

Экс-наставник московского ЦСКА Александр Тарханов считает, что голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев всё ещё является лучшим вратарём в России.

Специалист также сравнил Акинфеева со стражем ворот «Краснодара» Матвеем Сафоновым, признав, что отсутствие опыта и наличие ошибок в игре не позволяет Матвею встать в один ряд с более опытным коллегой.

«Акинфеев остаётся номером 1 в России, это без всяких сомнений. Сафонов мне тоже нравится. Но такого опыта, как у Акинфеева, у него нет. Голкипер «Краснодара» играет с ошибками. Хотя чем-то напоминает Акинфеева. Может Матвей превзойти Акинфеева? Может. Но вряд ли», — считает Тарханов, речь которого передаёт «РБ Спорт».

Отметим, что 23 февраля 36-летний Акинфеев провёл свой 350-й «сухой» матч в карьере за московский клуб. Это произошло в поединке с «Краснодаром» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России, который завершился победой «армейцев» со счётом 3:0.