Ахметов считает, что «Краснодар» ещё может пройти ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился мнением о шансах «быков» добиться положительного результата в ответной игре 1/4 финала Фонбет Кубка России против ЦСКА. Напомним, первая встреча завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 3:0.

«Остались ли у «Краснодара» шансы отыграться? Скажу так: шансы всегда есть», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

Напомним, что с 2018 по 2022 год Ахметов защищал цвета ЦСКА, за который провёл в общей сложности 104 игры, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Ответный матч между этими командами состоится 28 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.