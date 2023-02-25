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Кубок России

Ахметов считает, что «Краснодар» ещё может пройти ЦСКА

25 Февраля 2023 • 10:26 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился мнением о шансах «быков» добиться положительного результата в ответной игре 1/4 финала Фонбет Кубка России против ЦСКА. Напомним, первая встреча завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 3:0.

«Остались ли у «Краснодара» шансы отыграться? Скажу так: шансы всегда есть», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

Напомним, что с 2018 по 2022 год Ахметов защищал цвета ЦСКА, за который провёл в общей сложности 104 игры, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.  

Ответный матч между этими командами состоится 28 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Ильзат Ахметов
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