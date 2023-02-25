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Кубок России

Шалимов предположил, почему «Краснодар» провалил игру с ЦСКА

25 Февраля 2023 • 09:37 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал игру «быков» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против ЦСКА (0:3).  

По мнению специалиста, в прошедшей встрече «Краснодар» выступил плохо из-за сильного мороза, который оказал негативное влияние на состояние иностранных футболистов команды.

«Возможно, на иностранцев повлиял погодный стресс — всё-таки, когда бразилец выходит при минус 13, это для него испытание», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что «армейцы» во всём превосходили своего соперника и могли забивать намного больше.

Ответная встреча «Краснодара» и ЦСКА состоится 28 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Шалимов
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