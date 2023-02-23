Дивеев: «Моё желание - остаться в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своём состоянии в преддверии кубкового матча с «Краснодаром».

«Со здоровьем всё отлично. Скоро буду в строю. Новый контракт? Все вопросы к агенту. Моё желание - остаться в ЦСКА», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

Уфимский футболист Игорь Дивеев стал игроком столичной команды 22 февраля 2019 года. Второго ноября 2020 года получил вызов в национальную сборную России.

Матч между «красно-синими» и «чёрно-зелёными» начался несколько минут назад, счёт пока что не открыт.

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