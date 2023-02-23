Ивич: «На самом деле ЦСКА мог и больше голов забить»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич на пресс-конференции после матча с ЦСКА (0:3) назвал слабые места в игре своей команды.

- Вы сказали про то, что в центре поля было много проблем, проигрывали подбор, не успевали за вторым мячом. Что именно стало причиной дыры в опорной зоне, которая была в первом тайме?

- На самом деле у нас были дискуссии и разговоры по этому поводу до матча. Также во время перерыва между таймами. Да, в центре поля были ситуации, когда выходили люди один на один, проигрывались единоборства, когда нужно было активнее и агрессивнее играть. Дуэли проигрывались именно в первые пять минут матча. Мы проиграли три или четыре единоборства в центре. Именно из этого шла контратака. В итоге выходили такие шансы. В плане организованных атак, которые создавал соперник, это было не так успешно по сравнению с розыгрышем по центру и проигранными единоборствами нашими ребятами. В итоге поэтому соперник выходил на нашу последнюю линию. Такие вещи получались. На самом деле ЦСКА мог и больше голов забить, я это понимаю. Но также надо понять, что это первый матч, и что погодные условия в данном матче, мы недостаточно хорошо к ним адаптировались. Но опять же, с этой игры нам нужно определенные вещи проанализировать, определенные вещи выучить и становиться лучше для следующей игры, которая будет через пять дней.