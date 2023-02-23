Федотов: «Вектор атакующего футбола у «Краснодара» остался»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Что уже отметили для себя во Владимире Ивиче? Как команда при нем действует?

- Конечно, новый тренер, какие-то нюансы появились. Я думаю, что тот вектор атакующего футбола остался. Поэтому здесь, наверное, надо сделать акцент на такой более сбалансированный футбол, атаки и обороны.

- По вашему составу: у вас есть сложности?

- Обычные рабочие…

- Я знаю про Дивеева и Зайнутдинова, которые по-прежнему восстанавливаются.

- Здесь такой футбол, к сожалению, без травм не обходится, но они уже близки к общей группе.

- Пытаемся понять, в три или два центральных защитника сегодня будете действовать. Понимаем, что, наверное, Набабкин и Роша будут в центре, но будет ли кто-то третий, или они будут вдвоем?

- Терпение надо, и скоро мы всё увидим.