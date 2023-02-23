Федотов - о планке в 400 матчей без голов: «Всего каких-то два сезончика молодому Акинфееву вообще не проблема»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (3:0) ответил на вопросы по Игорю Акинфееву и Илье Агапову.

- В раздевалке вы поздравили Игоря Акинфеева. У него 350 «сухарей». Реально ли ему до числа 400 доиграть, что ему сказали?

- Почему нереально? Всего каких-то два сезончика молодому Игорю вообще не проблема при его отношению к себе профессиональному. Здесь я не вижу никаких проблем.

- Какая ситуация с Ильёй Агаповым? Какие у него сроки восстановления? При каких условиях он выйдет вообще в матче?

- Медицинский штаб пообещал, что в ближайшие дни, послезавтра восстановительное, и в следующем цикле он уже примет участие в общей группе.