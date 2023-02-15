Пономарёв поделился впечатлениями от игры ЦСКА и «Динамо»

Ветеран московских «армейцев» Владимир Пономарёв поделился мыслями по поводу сегодняшнего товарищеского матча между московскими ЦСКА и «Динамо», поединок прошёл на сборах в Турции и завершился победой ЦСКА – 2:1.

«Первый тайм в исполнении обеих команд был просто никакой. Но во второй половине игры оба соперника оживились. Похоже, им взбучку тренеры сделали, ибо без движения, без скоростных действий в футбол играть нельзя», - цитирует Пономарёва Rusfootball.

Эксперт добавил, что по итогу ЦСКА оформил заслуженную победу, так как подопечные Владимира Федотова смотрелись лучше соперника, тем более для динамовцев текущее противостояние было вторым на турецком сборе за день.

Уже через неделю «Динамо» встретится в Кубке России с «Крыльями Советов», ЦСКА предстоит сыграть против «Краснодара».