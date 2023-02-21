Футбольный сезон в России возобновится уже во вторник, когда пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии национального кубка. Московский ЦСКА выпустил к возобновлению сезона ролик под названием «Мама, мы ЦСКА!»

Первый официальный матч в 2023 году ЦСКА проведёт в четверг, 23 февраля. В этот день команда Владимира Федотова будет принимать «Краснодар».

Добавим, что в чемпионате России после семнадцати сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в таблице. От лидирующего «Зенита» московские «армейцы» отстают на 13 зачётных баллов.