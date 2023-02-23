Сафонов – о поражении от ЦСКА: «Погода сыграла свою роль»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал погодные условия, при которых состоялся кубковый матч с ЦСКА (0:3).

«Погода сыграла свою роль, в начале - точно. Как мне показалось, наши игроки не вошли в игру, а футболисты ЦСКА были более приспособлены. Возможно, это не так», - цитирует Сафонова «Чемпионат».

Несмотря на разгромное поражение, у «чёрно-зелёных» ещё остаются шансы на выход в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России – для этого через пять дней «быкам» на своём поле необходимо продемонстрировать свой лучший футбол и крупно выиграть у «красно-синей» московской команды.