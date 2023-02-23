Федотов: «Единственное, на что стоит посетовать, на нереализацию»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (3:0) дал комментарий по игре.

- Огромная благодарность нашим болельщикам за столь теплый прием в эти суровые погодные условия, отдельная благодарность работникам стадиона за прекрасные условия проведения этого матча. Я думаю, что ребята поддержали этот почин и показали сегодня страсть. Чем хорош футбол? Забитые голы. Единственное, на что стоит посетовать, на нереализацию. Это незабитый пенальти, а еще выходы один на один. В футболе часто бывает. Это пословица, когда «не забиваешь ты, и забивают тебе». Всё может перевернуться. Вы видели недавно матч, когда команда вела 2:0, и чем это всё закончилось. Поэтому нужно быть бдительными, поблагодарить ребят за тот настрой. Он должен быть таким всегда. Такая самоотдача, будет результат, и болельщики это оценят.

- По пенальти. Не забили несколько пенальти на сборах, сегодня не забили. В чем видите причину, и как с этим бороться?

- Будем тренироваться. Причина? Причина одна. Говорят, что причина психологическая, но на сборах, скажем, какая психология? Или недонастроился, или вальяжно подошел? Такого не было, такое случается, бывает. Надо сдвинуть с мертвой точки. Потренируем.

- Хорхе Карраскаль забирает уже второй пенальти. Сначала у Чалова, а сегодня у Медины. Как вы на это реагируете?

- Он первый был записан. Хотя после промаха, наверное, я просто не смог там докричаться. Наверное, было. Раз человек обладает таким мужеством после незабитого пенальти, все исправить. Попал в перекладину, такое случается. Надо нести ответственность, он ее несет, потом мог исправиться, создал несколько моментов и не смог реализовать.