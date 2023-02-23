Сафонов высказался об Ивиче после поражения от ЦСКА

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о новом наставнике команды Владимире Ивиче.

Спортсмен заявил, что сербский специалист привнёс в команду некоторые новшества и особенности в плане тактики, однако сказал, что не считает верным придавать их огласке. Помимо этого, по словам вратаря, внутри коллективе начала укрепляться дисциплина, однако очень жёстким и строгим тренером Сафонов Ивича на данный момент назвать не может.

«Это тот тренер, у которого есть требования, и он требует их выполнения», - цитирует Сафонова «Чемпионат».

Сегодня в кубковой игре «Краснодар» уступил ЦСКА со счётом 0:3.