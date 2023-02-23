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Сафонов: «Попросил Ионова, чтобы он подходил к моменту более ответственно»

23 Февраля 2023 • 21:08 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о своём одноклубнике Алексее Ионове, ранее выступавшем за ЦСКА. «Красно-синие» сегодня разгромили «чёрно-зелёных» в кубковой игре со счётом 3:0.

Спортсмен заявил, что он не «пихал» кингисеппскому футболисту, а наоборот – подсказывал, что не стоит полузащитнику находиться в центре поля в тот момент, когда при выполнении стандартного положения игрок команды соперника остаётся незакрытым.

«Я его попросил, чтобы он подходил к моменту более ответственно. Он стоит не персонально, а на подборе — в этот момент должен помогать докричаться до тех, кто должен занять свои позиции», - приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Вратарь сказал, что полузащитник нормально отреагировал на произошедшее.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов Матвей Сафонов
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