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Кубок России

Агент сообщил, что Дивеев пропустит матч с «Краснодаром»

23 Февраля 2023 • 12:34 Комментировать
ЦСКА Москва
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Краснодар
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Через 3 ч. 16 мин.

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился информацией о состоянии своего клиента.

«Игорь травмирован. Сможет ли сыграть против «Краснодара»? Не знаю, это нужно к докторам ЦСКА обращаться. По-моему, он тренируется по индивидуальной программе. Чувствует себя нормально, но играть не может», — приводит слова Ерёмина издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.

Первый матч ЦСКА против «Краснодара» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России состоится сегодня, 23 февраля, начало — в 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Олег Еремин Игорь Дивеев
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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