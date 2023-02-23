Агент сообщил, что Дивеев пропустит матч с «Краснодаром»

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился информацией о состоянии своего клиента.

«Игорь травмирован. Сможет ли сыграть против «Краснодара»? Не знаю, это нужно к докторам ЦСКА обращаться. По-моему, он тренируется по индивидуальной программе. Чувствует себя нормально, но играть не может», — приводит слова Ерёмина издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.

Первый матч ЦСКА против «Краснодара» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России состоится сегодня, 23 февраля, начало — в 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.