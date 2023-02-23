​Заболотный забил за ЦСКА впервые с декабря 2021 года

В четверг вечером ЦСКА разгромил «Краснодар» в первом четвертьфинальном матче верхней части сетки Фонбет Кубка России – 3:0. Один из голов на свой счёт записал нападающий московских «армейцев» Антон Заболотный.

Для Антона Заболотного это был первый гол за ЦСКА за 439 дней. В прошлый раз форвард поражал ворота команды-соперника 11 декабря 2021 года в матче чемпионата России против тульского «Арсенала».

В 2022 году Антон Заболотный ни разу не забивал за ЦСКА.

Ответный матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт во вторник, 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.