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Кубок России

​Заболотный забил за ЦСКА впервые с декабря 2021 года

23 Февраля 2023 • 19:32 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

В четверг вечером ЦСКА разгромил «Краснодар» в первом четвертьфинальном матче верхней части сетки Фонбет Кубка России – 3:0. Один из голов на свой счёт записал нападающий московских «армейцев» Антон Заболотный.

Для Антона Заболотного это был первый гол за ЦСКА за 439 дней. В прошлый раз форвард поражал ворота команды-соперника 11 декабря 2021 года в матче чемпионата России против тульского «Арсенала».

В 2022 году Антон Заболотный ни разу не забивал за ЦСКА.

Ответный матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт во вторник, 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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