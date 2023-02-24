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Кубок России

Кузнецов: «Я рад, что Заболотный наконец-то забил»

24 Февраля 2023 • 16:16 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о голе нападающего «армейцев» Антона Заболотного в ворота «Краснодара» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Отметим, что для 31-летнего форварда этот мяч стал первым в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, забитый мяч даст Заболотному психологический толчок.

«Я рад, что Антон наконец-то забил. Потому что нельзя выехать на одних и тех же — на Чалове, Карраскале и Медине. Кучаев с Обляковым тоже неплохо выглядят, ребята молодцы», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В общей сложности в текущем сезоне Заболотный провёл за ЦСКА 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов Антон Заболотный
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