Кузнецов: «Я рад, что Заболотный наконец-то забил»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о голе нападающего «армейцев» Антона Заболотного в ворота «Краснодара» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Отметим, что для 31-летнего форварда этот мяч стал первым в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, забитый мяч даст Заболотному психологический толчок.

«Я рад, что Антон наконец-то забил. Потому что нельзя выехать на одних и тех же — на Чалове, Карраскале и Медине. Кучаев с Обляковым тоже неплохо выглядят, ребята молодцы», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В общей сложности в текущем сезоне Заболотный провёл за ЦСКА 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.