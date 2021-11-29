Первые болельщики ЦСКА получили серьёзные наказания

Матч 16-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит» завершился большим скандалом. На фанатской трибуне «армейцев» жгли файеры, и полиция долго держала болельщиков в секторе, после чего 408 любителей футбола оказались в отделениях.

Так как камеры на стадионе ЦСКА не работали, выяснить, кто именно использовал пиротехнику, было проблематично, тем не менее, первые болельщики получают серьезные наказания.

Савеловский районный суд Москвы запретил пяти фанатам ЦСКА ходить на футбол на протяжении двух лет, а также присудил каждому штраф в размере 15-20 тысяч рублей.

Напомним, что после вчерашнего инцидента все активнее лоббируется внедрение FAN ID.