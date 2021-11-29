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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Задержанным болельщикам ЦСКА может грозить тюремный срок до 15 лет

29 Ноября 2021 • 14:21 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Продолжает набирать обороты расследование по делу нарушений, совершенными болельщиками ЦСКА на вчерашнем домашнем матче против «Зенита». Напомним, что фанаты «армейцев» под конец поединка устроили на стадионе файер-шоу, после чего были задержаны полицией.

Оказывается, некоторым из них может грозить тюремный срок. Такой информацией в интервью РИА поделился адвокат Игорь Бушманов: «Речь может идти о мелком хулиганским и административном наказании до 15 суток, организаторам (фаер-шоу) могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)».

Таким образом, нарушители могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет. Бушманов добавил, что окончательное решение будет принято на основе просмотра видеозаписей происходящего на трибунах «ВЭБ Арены».

Стоит отметить, что в дело вмешалось также руководство РПЛ, которое запросило у полиции отчет по событиям вчерашнего вечера.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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Комментарии (1)
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Lokomotiv38
29 Ноября 2021 в 14:29
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