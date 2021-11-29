Задержанным болельщикам ЦСКА может грозить тюремный срок до 15 лет

Продолжает набирать обороты расследование по делу нарушений, совершенными болельщиками ЦСКА на вчерашнем домашнем матче против «Зенита». Напомним, что фанаты «армейцев» под конец поединка устроили на стадионе файер-шоу, после чего были задержаны полицией.

Оказывается, некоторым из них может грозить тюремный срок. Такой информацией в интервью РИА поделился адвокат Игорь Бушманов: «Речь может идти о мелком хулиганским и административном наказании до 15 суток, организаторам (фаер-шоу) могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)».

Таким образом, нарушители могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет. Бушманов добавил, что окончательное решение будет принято на основе просмотра видеозаписей происходящего на трибунах «ВЭБ Арены».

Стоит отметить, что в дело вмешалось также руководство РПЛ, которое запросило у полиции отчет по событиям вчерашнего вечера.