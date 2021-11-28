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Агент Бруно Фукса: «Никаких шансов, что игрок покинет ЦСКА» эксклюзив

28 Ноября 2021 • 17:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
4.55 4.00 1.80
Через 0 ч. 43 мин.

В воскресенье, 28-го ноября, появилась информация, что защитник московского ЦСКА Бруно Фукс может уже в ближайшее время покинуть команду и вернуться обратно в бразильский чемпионат. Причина этому – нехватка игровой практики в российском клубе.

Однако, эти данные, предоставленные журналистами издания UOL Esporte, опроверг сам агент футболиста, Антонио Ногейра.

«Никаких шансов, что Фукс покинет команду. Он хочет остаться в ЦСКА и показать себя. Уверен, так и будет», - прокомментировал Ногейра ситуацию в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.ру», Сергеем Румянцевым.

Напомним, что летом прошлого года «армейцы» заплатили «Интернасьналю» восемь миллионов евро за бразильца.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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