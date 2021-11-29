Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о поражении «армейцев» от «Зенита» и ситуации вокруг задержания болельщиков после матча.

- От игры ожидали большего?

- С учетом того, что «Зенит» на этой неделе проводил матч Лиги чемпионов, и у него было не самое оптимальное функциональное состояние, это сказалось на движении команды. Поэтому игра так и смотрелась. В принципе при определенном стечении обстоятельств ЦСКА мог сыграть и лучше, но питерцы реализовывали свои моменты, а «армейцы» - нет. Именно это стало причиной поражения хозяев. Если бы они забили в тех моментах, которые были, то все могло сложиться по-другому.

- Что скажете о пропущенных «армейцами» мячах? Казалось, в тех моментах не было ничего сложного.

- Это только со стороны может показаться, что моменты были легкими. Но ведь и у ЦСКА были точно такие же моменты. Так говорить будет неправильно.

- На 62-й минуте мяч попал в руку Чистякову. Был ли там пенальти?

- Мне тяжело сказать. Система ВАР должна определять такие моменты. Это ее ответственность.

- Показалось, что «Зенит» сыграл довольно осторожно.

- Да. Я удивлен этим фактом. Думаю, питерцы взвесили все за и против, все риски и то, что до зимней паузы остается совсем немного времени, поэтому у команды не самое оптимальное функциональное состояние. Именно этим обусловлена осторожность той схемы игры, которую выбрал «Зенит».

- Победа «Зенита» больше на классе, или это результат какого-то везения?

- Это победа на классе.

- После матча болельщиков долго не выпускали с трибун, больше часа держали на холоде, а потом развозили по отделениям. Что об этом думаете?

- Не нужно нарушать установленные порядки и пользоваться пиротехникой. Это и повлекло задержания после игры.

Реклама

- Но ведь в Европе к пиротехнике на матчах относятся спокойно, и нет такого беспредела с болельщиками.

- Есть регламент и определенные правила. Если они введены, значит, их нужно соблюдать. Если этого не происходит, то люди будут нести ответственность.

- Вас не удивляет, что задерживали более четырехсот человек? Понятно ведь, что не все жгли файеры.

- А как можно определить, кто именно зажег шашку?

- На стадионе есть камеры.

- К работе этих камер после матча были большие претензии. Поэтому правоохранители не могли понять, кто являлся зачинщиком. Вот они и задерживали людей. Я воспринимаю эту ситуацию спокойно. Помимо болельщиков на трибунах находятся дети и женщины. Если ты нарушаешь, то будь готов к тому, что тебе придется нести ответственность.

- Но ведь зрители после таких случаев задержаний могут перестать ходить на футбол. Вам не кажется?

- Для этого и создается FAN ID, чтобы избегать таких серьезных нарушений. Те, кто сейчас жег шашки, будут внесены в списки и не смогут ходить на футбол.

- Так их и по суду могут лишить этого права, без FAN ID.

- Если вы хотите картинку, прирост болельщиков на трибунах, это будет только тогда, когда эти вещи будут устраняться.

Елена Григорьевская