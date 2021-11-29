Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о поражении «армейцев» от «Зенита» и ситуации вокруг задержания болельщиков после матча.
- От игры ожидали большего?
- С учетом того, что «Зенит» на этой неделе проводил матч Лиги чемпионов, и у него было не самое оптимальное функциональное состояние, это сказалось на движении команды. Поэтому игра так и смотрелась. В принципе при определенном стечении обстоятельств ЦСКА мог сыграть и лучше, но питерцы реализовывали свои моменты, а «армейцы» - нет. Именно это стало причиной поражения хозяев. Если бы они забили в тех моментах, которые были, то все могло сложиться по-другому.
- Что скажете о пропущенных «армейцами» мячах? Казалось, в тех моментах не было ничего сложного.
- Это только со стороны может показаться, что моменты были легкими. Но ведь и у ЦСКА были точно такие же моменты. Так говорить будет неправильно.
- На 62-й минуте мяч попал в руку Чистякову. Был ли там пенальти?
- Мне тяжело сказать. Система ВАР должна определять такие моменты. Это ее ответственность.
- Показалось, что «Зенит» сыграл довольно осторожно.
- Да. Я удивлен этим фактом. Думаю, питерцы взвесили все за и против, все риски и то, что до зимней паузы остается совсем немного времени, поэтому у команды не самое оптимальное функциональное состояние. Именно этим обусловлена осторожность той схемы игры, которую выбрал «Зенит».
- Победа «Зенита» больше на классе, или это результат какого-то везения?
- Это победа на классе.
- После матча болельщиков долго не выпускали с трибун, больше часа держали на холоде, а потом развозили по отделениям. Что об этом думаете?
- Не нужно нарушать установленные порядки и пользоваться пиротехникой. Это и повлекло задержания после игры.
- Но ведь в Европе к пиротехнике на матчах относятся спокойно, и нет такого беспредела с болельщиками.
- Есть регламент и определенные правила. Если они введены, значит, их нужно соблюдать. Если этого не происходит, то люди будут нести ответственность.
- Вас не удивляет, что задерживали более четырехсот человек? Понятно ведь, что не все жгли файеры.
- А как можно определить, кто именно зажег шашку?
- На стадионе есть камеры.
- К работе этих камер после матча были большие претензии. Поэтому правоохранители не могли понять, кто являлся зачинщиком. Вот они и задерживали людей. Я воспринимаю эту ситуацию спокойно. Помимо болельщиков на трибунах находятся дети и женщины. Если ты нарушаешь, то будь готов к тому, что тебе придется нести ответственность.
- Но ведь зрители после таких случаев задержаний могут перестать ходить на футбол. Вам не кажется?
- Для этого и создается FAN ID, чтобы избегать таких серьезных нарушений. Те, кто сейчас жег шашки, будут внесены в списки и не смогут ходить на футбол.
- Так их и по суду могут лишить этого права, без FAN ID.
- Если вы хотите картинку, прирост болельщиков на трибунах, это будет только тогда, когда эти вещи будут устраняться.
Елена Григорьевская
А на месте болел реально пора бойкотировать этот днищенский футбол еще и с таким отношением!
зачем все эти камеры на стадионе и т.д.?
зачем тогда служба безопасности клуба?
только все бабло получать мастера, а свою работу делать не умеют!