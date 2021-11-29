Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 262 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха о задержании болельщиков: «Если ты не соблюдаешь правила, будь готов нести ответственность» эксклюзив

29 Ноября 2021 • 12:36 Комментировать (4)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о поражении «армейцев» от «Зенита» и ситуации вокруг задержания болельщиков после матча.

- От игры ожидали большего?

- С учетом того, что «Зенит» на этой неделе проводил матч Лиги чемпионов, и у него было не самое оптимальное функциональное состояние, это сказалось на движении команды. Поэтому игра так и смотрелась. В принципе при определенном стечении обстоятельств ЦСКА мог сыграть и лучше, но питерцы реализовывали свои моменты, а «армейцы» - нет. Именно это стало причиной поражения хозяев. Если бы они забили в тех моментах, которые были, то все могло сложиться по-другому.

- Что скажете о пропущенных «армейцами» мячах? Казалось, в тех моментах не было ничего сложного.

- Это только со стороны может показаться, что моменты были легкими. Но ведь и у ЦСКА были точно такие же моменты. Так говорить будет неправильно.

- На 62-й минуте мяч попал в руку Чистякову. Был ли там пенальти?

- Мне тяжело сказать. Система ВАР должна определять такие моменты. Это ее ответственность.

- Показалось, что «Зенит» сыграл довольно осторожно.

- Да. Я удивлен этим фактом. Думаю, питерцы взвесили все за и против, все риски и то, что до зимней паузы остается совсем немного времени, поэтому у команды не самое оптимальное функциональное состояние. Именно этим обусловлена осторожность той схемы игры, которую выбрал «Зенит».

- Победа «Зенита» больше на классе, или это результат какого-то везения?

- Это победа на классе.

- После матча болельщиков долго не выпускали с трибун, больше часа держали на холоде, а потом развозили по отделениям. Что об этом думаете?

- Не нужно нарушать установленные порядки и пользоваться пиротехникой. Это и повлекло задержания после игры.

Реклама


- Но ведь в Европе к пиротехнике на матчах относятся спокойно, и нет такого беспредела с болельщиками.

- Есть регламент и определенные правила. Если они введены, значит, их нужно соблюдать. Если этого не происходит, то люди будут нести ответственность.

- Вас не удивляет, что задерживали более четырехсот человек? Понятно ведь, что не все жгли файеры.

- А как можно определить, кто именно зажег шашку?

- На стадионе есть камеры.

- К работе этих камер после матча были большие претензии. Поэтому правоохранители не могли понять, кто являлся зачинщиком. Вот они и задерживали людей. Я воспринимаю эту ситуацию спокойно. Помимо болельщиков на трибунах находятся дети и женщины. Если ты нарушаешь, то будь готов к тому, что тебе придется нести ответственность.

- Но ведь зрители после таких случаев задержаний могут перестать ходить на футбол. Вам не кажется?

- Для этого и создается FAN ID, чтобы избегать таких серьезных нарушений. Те, кто сейчас жег шашки, будут внесены в списки и не смогут ходить на футбол.

- Так их и по суду могут лишить этого права, без FAN ID.

- Если вы хотите картинку, прирост болельщиков на трибунах, это будет только тогда, когда эти вещи будут устраняться.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Хомуха
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
29 Ноября 2021 в 13:58
Редкостный идиот этот Хомуха!
А на месте болел реально пора бойкотировать этот днищенский футбол еще и с таким отношением!
Don sangre
29 Ноября 2021 в 12:49
У нас всё как всегда. Из-за трёх с половиной идиотов гребут всех. А женщин и детей на холоде держать нормально?
Spirit
29 Ноября 2021 в 14:00
а что такого сделали эти идиоты, чтобы такой беспредел устраивать?
зачем все эти камеры на стадионе и т.д.?
зачем тогда служба безопасности клуба?
только все бабло получать мастера, а свою работу делать не умеют!
Don sangre
29 Ноября 2021 в 14:06
Вот именно...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
29.11  19:00 Арсенал Тула ... Локомотив Москва 3.85 3.55 2.01
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
14:55 · Россия. Премьер-лига
Федун дал комментарий по поводу состояния своего здоровья
14:55 · Россия. Премьер-лига
«МЮ» выразил благодарность «Локомотиву» за согласие отпустить Рангника
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Гинер блокирует возвращение Вагнера Лава в ЦСКА слухи
13:05 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Лучше бы шейхи помогли «Амкару», а не «Спартаку» 2
12:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о задержании фанатов ЦСКА: «Наверное, это сделано специально, у полиции очень широкие права»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Зенит» не играл ни черта, тащили, как получится, вот и вышел счёт 2:0» 2
12:23 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после игры с «Зенитом» 6
11:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов купить полузащитника «Боки Хуниорс» за 10 млн евро
11:31 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Огорчает, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию в РПЛ» 1
10:44 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок матча ЦСКА - «Зенит»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил уровень футбола в матче ЦСКА - «Зенит»
09:32 · Россия. Премьер-лига
«Бестолково и примитивно»: Колосков оценил уровень игры в матче ЦСКА – «Зенит» 1
09:10 · Россия. Премьер-лига
Ларссон: «Прошлый сезон удался «Спартаку» и мне лично, этот складывается сложнее» 1
08:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюба достиг отметки в 70 ассистов за «Зенит» 3
08:16 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Приятно сыграть с ЦСКА на ноль»
Все новости
Рекомендуем