Бубнов оценил уровень футбола в матче ЦСКА - «Зенит»

Известный в прошлом защитник Александр Бубнов, поигравший за сборную СССР и московский «Спартак», поделился мнением о вчерашнем поединке ЦСКА против «Зенита» в 16-м туре Премьер-лиги. «Армейцы» потерпели домашнее фиаско со счетом 0:2.

«Игра была невысокого уровня. Скорости не впечатляли, присутствовало большое количество борьбы и брака. По качеству она заметно уступила матчу «Рубин» - «Динамо», - приводит слова эксперта Sportbox.

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По итогам 16 туров российской Премьер-лиги «Зенит» уверенно лидирует в таблице, а ЦСКА занимает шестую строчку. В этом календарном году в чемпионате России будут сыграны еще два тура, после чего команды уйдут на зимнюю паузу.