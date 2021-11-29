Пономарёв: «Зенит» не играл ни черта, тащили, как получится, вот и вышел счёт 2:0»

Экс-футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв дал интервью журналисту «Спорт-экспресса». Ветеран «армейцев» поделился своими впечатлениями от вчерашнего матча чемпионата России с петербургским «Зенитом». Подопечные Алексея Березуцкого проиграли на домашнем стадионе со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Клаудиньо и Мостового.

«Армейцам» отдали инициативу: берите, забивайте и хороните этот «Зенит» «Зенит» не играл ни черта. Тащили, как получится, вот и вышел счет 2:0», - сказал Пономарёв.

Петербургский клуб сохранил за собой первое место в таблице Премьер-лиги и опережает ближайшего преследователя на четыре балла. Что касается «армейцев», то московская команда занимает шестую строчку.