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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Зенит» не играл ни черта, тащили, как получится, вот и вышел счёт 2:0»

29 Ноября 2021 • 12:31 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Экс-футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв дал интервью журналисту «Спорт-экспресса». Ветеран «армейцев» поделился своими впечатлениями от вчерашнего матча чемпионата России с петербургским «Зенитом». Подопечные Алексея Березуцкого проиграли на домашнем стадионе со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Клаудиньо и Мостового.

«Армейцам» отдали инициативу: берите, забивайте и хороните этот «Зенит» «Зенит» не играл ни черта. Тащили, как получится, вот и вышел счет 2:0», - сказал Пономарёв.

Петербургский клуб сохранил за собой первое место в таблице Премьер-лиги и опережает ближайшего преследователя на четыре балла. Что касается «армейцев», то московская команда занимает шестую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Пономарëв
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
29 Ноября 2021 в 12:42
ай...ну так а чо тады ни пахаранили...))) зинит похараны атминил...))) взяли бы да праучили энтих пижонаф питирских...))) дык нет..сами лапки к верху задрали...)))
Don sangre
29 Ноября 2021 в 12:39
Опять этот Пономарь вылез. Ну да Зенит включил эконом вариант но для нашего пешеходного чемпионата это норма. Лучше скажи почему твои кони плелись за газовыми?)))
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