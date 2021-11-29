​ЦСКА ждёт наказание на инцидент с фанатами

Инцидент с массовым задержанием фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом» не пройдёт мимо ближайшего заседания КДК. Московский клуб ждут санкции, и «РБ Спорт» сообщает о том, что не исключается вариант, при котором ЦСКА назначат проведение домашних игр без зрителей.

При этом более вероятным считается закрытие фанатского сектора на домашнем стадионе ЦСКА.

Напомним, что массовые задержания фанатов ЦСКА были связаны с использованием пиротехнических средств на трибуне. Из-за неработающих камер полиция не могла идентифицировать нарушителей, поэтому задерживались многие. При этом лишь на часть фанатов были составлены протоколы.