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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба достиг отметки в 70 ассистов за «Зенит»

29 Ноября 2021 • 08:47 Комментировать (3)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

В матче 16-го тура российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» встречался на выезде со столичным ЦСКА и отпраздновал победу со счетом 2:0. В этом поединке нападающий гостей Артём Дзюба отметился голевой передачей. В концовке матча опытный голеадор ассистировал Андрею Мостовому.

Как информирует пресс-служба «сине-бело-голубых» в твиттер-аккаунте, эта голевая передача стала для форварда 70-й в футболке петербургского коллектива.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы десять забитых мячей и четыре результативных паса в 16 проведенных матчах РПЛ. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
SpaM
29 Ноября 2021 в 09:14
Половина голов с нарушением правил, вторая - либо кривые, либо когда в тебя пинает Халк.
Но вот к ассистам претензий нет, молодец.
Zenituwka
29 Ноября 2021 в 09:01
Молодец. Для деревянного игрока количество забитых и отданных передач просто удивительное. Вот почему-то мне кажется, не будь у него в свое время такого партнёра как Халк, Дзюба таких успехов бы не добивался. Всё-таки насколько важно тренироваться и играть с футболистами высокого уровня.
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