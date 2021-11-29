Дзюба достиг отметки в 70 ассистов за «Зенит»

В матче 16-го тура российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» встречался на выезде со столичным ЦСКА и отпраздновал победу со счетом 2:0. В этом поединке нападающий гостей Артём Дзюба отметился голевой передачей. В концовке матча опытный голеадор ассистировал Андрею Мостовому.

Как информирует пресс-служба «сине-бело-голубых» в твиттер-аккаунте, эта голевая передача стала для форварда 70-й в футболке петербургского коллектива.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы десять забитых мячей и четыре результативных паса в 16 проведенных матчах РПЛ. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.