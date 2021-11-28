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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела не верит, что ЦСКА попадёт в еврокубки

28 Ноября 2021 • 22:31 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Московскому ЦСКА так и не удалось оказать сопротивление лидеру чемпионата «Зениту». Бывший наставник питерского коллектива Властимил Петржела считает, что с такой игрой «армейцам» будет сложно рассчитывать на место в верхней пятерке по итогам сезона.

«ЦСКА не сможет даже попасть в еврокубки, если в команде зимой ничего не поменяется. По крайней мере «Локомотив», «Спартак» сильнее», - оценил Петржела шансы ЦСКА в интервью со «Спорт-Экспрессом». Примечательно, что чешский специалист еще до поединка прогнозировал простую победу подопечных Сергея Семака.

Уточним, что проиграв «Зениту», столичный клуб опустился на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего четвертым «Локомотива» на один пункт.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Властимил Петржела
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