Петржела не верит, что ЦСКА попадёт в еврокубки

Московскому ЦСКА так и не удалось оказать сопротивление лидеру чемпионата «Зениту». Бывший наставник питерского коллектива Властимил Петржела считает, что с такой игрой «армейцам» будет сложно рассчитывать на место в верхней пятерке по итогам сезона.

«ЦСКА не сможет даже попасть в еврокубки, если в команде зимой ничего не поменяется. По крайней мере «Локомотив», «Спартак» сильнее», - оценил Петржела шансы ЦСКА в интервью со «Спорт-Экспрессом». Примечательно, что чешский специалист еще до поединка прогнозировал простую победу подопечных Сергея Семака.

Уточним, что проиграв «Зениту», столичный клуб опустился на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего четвертым «Локомотива» на один пункт.