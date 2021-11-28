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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: Не вижу команд, которые могут противостоять «Зениту» в РПЛ

28 Ноября 2021 • 23:26 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался касательно лидерства питерского клуба в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Эксперт заявил, что в местном первенстве нет равных соперников для подопечных Сергея Семака.

«Конкурентов у «сине-бело-голубых» в борьбе за чемпионство нет. Я не вижу команд, которые могут противостоять «Зениту», - отметил Игонин в интервью «Спорт-Экспрессу». Игонин обратил внимание на тот факт, что в поединке против ЦСКА команда даже играла не в полную силу.

Однако, пока отрыв от преследователей выглядит не столь внушительным – от идущего вторым «Сочи» питерцев отделяет всего четыре очка после 16 туров. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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29.11  19:00 Арсенал Тула ... Локомотив Москва 3.85 3.55 2.01
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