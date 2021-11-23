Аршавин: «Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим составом «Зенита» Лигу чемпионов...»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин уверен, что наставника питерской команды Сергея Семака можно считать топ-тренером, который выжимает максимум из того состава игроков, который у него в распоряжении.

- Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим составом Лигу чемпионов? Я думаю, нет, - заявил Аршавин Sport24.

Если представить, что однажды Гвардиола принял «Зенит», Аршавин уверен, что испанец тут же затребовал бы у руководства клуба соответствующий амбициям бюджет и новых игроков.

Напомним, что во вторник «Зенит» сыграет на выезде с «Мальмё». Эта игра прояснит еврокубковые перспективы команды.