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Алексей Березуцкий: «Игра была больше равной, мы, наверное, больше имели моментов»

28 Ноября 2021 • 22:37 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Да, наверное, не заслуживали поражения. Сейчас не берем даже второй гол, который пропустили на 93-й минуте. Наверное, игра была больше равной, мы, наверное, больше имели моментов. Но это футбол, так бывает, проиграли.

- Такие активные отрезки - начало первого тайма, практически весь второй. Какого хода или решения не хватало, чтобы забить?

- Не хватало где-то спокойствия в завершающей стадии, где-то - реализации моментов. В принципе, три момента хороших было, но где-то, наверное, хладнокровия не хватило.

- Эджуке в роли блуждающего, а не крайнего нападающего. Как вы можете оценить его игру?

- Нормально. Если учесть, что нету голов и передач, то, наверное, нельзя назвать отлично, но хорошо.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Алексей Березуцкий
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Комментарии (1)
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Аl dr
28 Ноября 2021 в 22:54
Ну да ну да, конечно моментов имели больше, только почему-то просерили 2-0, почему, загадка природы :)
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