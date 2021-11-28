Алексей Березуцкий: «Игра была больше равной, мы, наверное, больше имели моментов»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Да, наверное, не заслуживали поражения. Сейчас не берем даже второй гол, который пропустили на 93-й минуте. Наверное, игра была больше равной, мы, наверное, больше имели моментов. Но это футбол, так бывает, проиграли.

- Такие активные отрезки - начало первого тайма, практически весь второй. Какого хода или решения не хватало, чтобы забить?

- Не хватало где-то спокойствия в завершающей стадии, где-то - реализации моментов. В принципе, три момента хороших было, но где-то, наверное, хладнокровия не хватило.

- Эджуке в роли блуждающего, а не крайнего нападающего. Как вы можете оценить его игру?

- Нормально. Если учесть, что нету голов и передач, то, наверное, нельзя назвать отлично, но хорошо.