Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит» (0:2).

- Вывеска была громкой, а игра получилась скучной. «Зенит» действовал в энергосберегающем режиме и приложил к своей победе отнюдь не максимум усилий. Думаю, что если бы ЦСКА забил гол при счёте 0:0 или 0:1, то «Зенит» бы после этого включился и всё равно выиграл. У «армейцев» настрой на матч был максимальным – они прекрасно понимали, что играют против лидера и что им нужно прерывать безвыигрышную серию. Но у «Зенита» футболисты другого класса, умеющие здорово решать эпизоды. Тот же Дзюба не только сделал голевой пас Мостовому – чуть раньше после аута он создал опасный момент для Ерохина. Может, уровень мастерства игроков ЦСКА повысится, когда они повзрослеют.

Мы хотим, чтобы команды показывали красивый футбол, болельщикам нравится получать удовольствие от игры. Но у нас не Бразилия и не Испания, где команды играют прежде всего для болельщиков. У нас на первом месте стоит результат и только на втором – зрелищность. Все критикуют «Зенит» за отсутствие игры, однако мастерство, как я уже сказал, у него выше, чем у любого другого клуба в России. Через тур питерцы проведут матч с «Динамо», которое, наоборот, славится интересной игрой, но всё равно, я думаю, победит «Зенит». С таким составом он станет чемпионом не только в этом сезоне, но и в следующем.