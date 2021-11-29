Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Все критикуют «Зенит» за отсутствие игры, но он станет чемпионом и в этом сезоне, и в следующем» эксклюзив

29 Ноября 2021 • 10:45 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит» (0:2).

- Вывеска была громкой, а игра получилась скучной. «Зенит» действовал в энергосберегающем режиме и приложил к своей победе отнюдь не максимум усилий. Думаю, что если бы ЦСКА забил гол при счёте 0:0 или 0:1, то «Зенит» бы после этого включился и всё равно выиграл. У «армейцев» настрой на матч был максимальным – они прекрасно понимали, что играют против лидера и что им нужно прерывать безвыигрышную серию. Но у «Зенита» футболисты другого класса, умеющие здорово решать эпизоды. Тот же Дзюба не только сделал голевой пас Мостовому – чуть раньше после аута он создал опасный момент для Ерохина. Может, уровень мастерства игроков ЦСКА повысится, когда они повзрослеют.

Мы хотим, чтобы команды показывали красивый футбол, болельщикам нравится получать удовольствие от игры. Но у нас не Бразилия и не Испания, где команды играют прежде всего для болельщиков. У нас на первом месте стоит результат и только на втором – зрелищность. Все критикуют «Зенит» за отсутствие игры, однако мастерство, как я уже сказал, у него выше, чем у любого другого клуба в России. Через тур питерцы проведут матч с «Динамо», которое, наоборот, славится интересной игрой, но всё равно, я думаю, победит «Зенит». С таким составом он станет чемпионом не только в этом сезоне, но и в следующем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
29.11  19:00 Арсенал Тула ... Локомотив Москва 3.85 3.55 2.01
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
10:44 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок матча ЦСКА - «Зенит»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил уровень футбола в матче ЦСКА - «Зенит»
09:32 · Россия. Премьер-лига
«Бестолково и примитивно»: Колосков оценил уровень игры в матче ЦСКА – «Зенит» 1
09:10 · Россия. Премьер-лига
Ларссон: «Прошлый сезон удался «Спартаку» и мне лично, этот складывается сложнее» 1
08:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюба достиг отметки в 70 ассистов за «Зенит» 3
08:16 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Приятно сыграть с ЦСКА на ноль»
08:10 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отреагировал на задержание болельщиков после матча с «Зенитом»
00:31 · Россия. Премьер-лига
Полиция задержала болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом» 1
28 Ноября
23:26 · Россия. Премьер-лига
Игонин: Не вижу команд, которые могут противостоять «Зениту» в РПЛ 1
23:12 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – о ЦСКА: «Армейского духа в клубе уже давно нет» 1
22:46 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Очень важно даже не в лучшем состоянии набирать очки»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Игра была больше равной, мы, наверное, больше имели моментов» 2
22:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела не верит, что ЦСКА попадёт в еврокубки
22:13 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Порой победа достигается не только игрой в атаке»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Агент защитника «Ланса» Медины прокомментировал интерес со стороны «Спартака» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем