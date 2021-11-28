Юрий Жирков покинул «Зенит» по завершению прошлого сезона, но клуб с ним до сих пор не рассчитался. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против». По данным источника, ситуация далека от разрешения, но при этом Жирков ещё не обращался в палату по разрешению споров, желая получить свои деньги.

Ранее сообщалось о том, что у «Зенита» имеется долг перед экс-голкипером команды Андреем Лунёвым. Ныне он выступает за немецкий «Байер».

Что касается Юрия Жиркова, то 38-летний футболист сейчас не имеет клуба. При этом вешать бутсы на гвоздь опытный футболист не торопится.