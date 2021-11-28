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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич: «У ЦСКА есть шансы в матче с «Зенитом», каждый из игроков покажет свой максимум»

28 Ноября 2021 • 10:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
4.05 3.80 1.85
Через 9 ч. 24 мин.

Известный сербский футболист Зоран Тошич, поигравший в российском чемпионате за столичный ЦСКА, высказался о предстоящей встрече «армейцев» с петербургским «Зенитом» в 16-м туре Премьер-лиги.

«У ЦСКА есть шансы. Каждый из игроков постарается показать свой максимум. Тем более, «армейцы» выступают дома. У «Зенита» плотный график, «красно-синие» будут посвежее», - передает слова Зорана пресс-служба московского клуба.

ЦСКА примет «Зенит» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 28 ноября. Начало встречи запланировано в 20:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После 15 туров «армейцы» занимают шестое место, а питерцы лидируют в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Зоран Тошич
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