«Зенит» установил рекорд клуба по забитым голам в первом круге РПЛ

Отметившись пятью голами в ворота «Нижнего Новгорода» на прошедших выходных, «Зенит» чуть было не установил рекорд результативности в первом круге российской Премьер-лиги. На счету питерцев 39 мячей, а лучший показатель принадлежит московского «Спартаку», который в 1993 году забил на один гол больше, свидетельствует статистический портал Opta.

Таким образом, подопечным Сергея Семака удалось превзойти свой собственный показатель. Примечательно, что лучшим бомбардиром питерского коллектива во внутреннем первенстве на данный момент является нападающий Артём Дзюба – десять взятий ворот.

При этом, «Зенит» не столь уверенно лидирует в турнирной таблице – московское «Динамо» находится на расстоянии в четыре очка.