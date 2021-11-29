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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после игры с «Зенитом»

29 Ноября 2021 • 12:23 Комментировать (6)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Фанаты московского «Спартака» поддержали болельщиков другого столичного клуба – ЦСКА. После вчерашнего матча против петербургского «Зенита» поклонников «армейского» клуба задержали сотрудники полиции. Представителям правопорядка не понравилось, что московские фанаты начали использовать пиротехнику на стадионе.

«Фанатское общество пытаются выставить маргинальным. Парни держитесь! Мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона», – говорится в заявлении фанатского объединения «Supporters Group» в «Твиттере».

Поединок, проходивший на стадионе «ВЭБ Арена», завершился поражением ЦСКА со счетом 0:2. В составе «Зенита» голами отличились Клаудиньо и Мостовой.

В ЦСКА уже отреагировали на задержание своих болельщиков и пообещали разобраться с ситуацией.

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Комментарии (6)
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АнтиУкр
29 Ноября 2021 в 12:40
Дык вроде раньше жгли пиротехнику ,главное на поле не кидать ,а тут ужо в кандалы ...
Don sangre
29 Ноября 2021 в 13:42
Хорошо что ещё не в Сибирь по пути декабристов)))))
JUMPER
29 Ноября 2021 в 12:36
"" Мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона"" какоя глыбокае выражения...))) но коя кто из фанатизму равнея пирит законам...)))
Don sangre
29 Ноября 2021 в 12:34
Пиротехника запрещена? Тогда давайте этот закон везде соблюдать в том числе и в Питере!
Lokomotiv38
29 Ноября 2021 в 12:37
Вы что ,там же Газпром и Единая Россия,Валуев и Валентина Матвиенко
Sierge
29 Ноября 2021 в 13:34
Шунин не даст соврать...
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