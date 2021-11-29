Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА, задержанных после игры с «Зенитом»

Фанаты московского «Спартака» поддержали болельщиков другого столичного клуба – ЦСКА. После вчерашнего матча против петербургского «Зенита» поклонников «армейского» клуба задержали сотрудники полиции. Представителям правопорядка не понравилось, что московские фанаты начали использовать пиротехнику на стадионе.

«Фанатское общество пытаются выставить маргинальным. Парни держитесь! Мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона», – говорится в заявлении фанатского объединения «Supporters Group» в «Твиттере».

Поединок, проходивший на стадионе «ВЭБ Арена», завершился поражением ЦСКА со счетом 0:2. В составе «Зенита» голами отличились Клаудиньо и Мостовой.

В ЦСКА уже отреагировали на задержание своих болельщиков и пообещали разобраться с ситуацией.