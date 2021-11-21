Вполне вероятно, что уже в январе осуществится одно из желаний нападающего «Зенита» Сердара Азмуна – иранец наконец-то попробует свои силы в ведущем чемпионате Европы. По крайней мере, о переходе игрока в «Лион» во Франции говорят уже как о свершившемся факте.

Например, местному изданию Foot-Sur даже удалось раскрыть некоторые детали сделки между клубами. Оказывается, Азмун присоединится к новой команде не летом на правах свободного агента, а уже в январе. За трансфер футболиста питерцы получат около восьми миллионов евро.

Стоит напомнить, что прошедшим летом сорвался переход форварда в «Байер». Тогда стороны изначально договаривались о сумме в 12 миллионов.