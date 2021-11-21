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Во Франции раскрыли детали будущей сделки между «Зенитом» и «Лионом» по Азмуну слухи

21 Ноября 2021 • 17:17 Комментировать (2)
Лион
...
Марсель
2.00 3.80 3.50
Через 3 ч. 56 мин.

Вполне вероятно, что уже в январе осуществится одно из желаний нападающего «Зенита» Сердара Азмуна – иранец наконец-то попробует свои силы в ведущем чемпионате Европы. По крайней мере, о переходе игрока в «Лион» во Франции говорят уже как о свершившемся факте.

Например, местному изданию Foot-Sur даже удалось раскрыть некоторые детали сделки между клубами. Оказывается, Азмун присоединится к новой команде не летом на правах свободного агента, а уже в январе. За трансфер футболиста питерцы получат около восьми миллионов евро.

Стоит напомнить, что прошедшим летом сорвался переход форварда в «Байер». Тогда стороны изначально договаривались о сумме в 12 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Cruyff
21 Ноября 2021 в 18:13
неужели в Лионе дураки отдавать 8 лямов когда он летом перейдёт бесплатно опять СМИ врут и сочиняют
Superzina
21 Ноября 2021 в 18:23
В Лионе не хотят участвовать в "летнем аукционе ", в ходе которого могут проиграть , например , более богатым итальянцам и играют на опережение .
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