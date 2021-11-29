Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «армейцев» от «Зенита» со счётом 0:2.

«Мне игра не понравилась. В матче было очень много суеты. Колосков сказал правильно, играли, как восточноевропейские клубы. В этой встрече было очень много навесов, комбинационной игры практически не было.

Не только эта игра доказала, что «Зенит» - гегемон в нашем чемпионате. С самого начала было понятно, что «Зенит» в РПЛ сильнее всех. У них мощная поддержка во всех компонентах. Они лидеры и в игровом, и в финансовом плане. Поэтому они сильнейшие.

Конечно, у ЦСКА ещё есть шансы на медали. Ещё половина чемпионата впереди. Ещё 14 туров играть. Поэтому шансы ещё есть, и не только у ЦСКА», - сказал Тарханов.