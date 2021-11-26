Семак: «Азмун будет готовиться к матчу с ЦСКА»

Наставник «Зенита» Сергей Семак сможет рассчитывать на форварда Сердара Азмуна в центральном матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

- Если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, то Азмун будет готовиться к матчу с ЦСКА, - заявил Семак клубной пресс-службе.

Под сомнением выход на поле полузащитника Вендела, который продолжает лечиться.

Что касается подготовки к матчу с «армейцами», тренер отметил, что команда будет в основном восстанавливаться после матча с «Мальмё», в котором благодаря ничьей со счетом 1:1 получила право выйти в весеннюю стадию Лиги Европы.

Матч ЦСКА - «Зенит» пройдет в воскресенье, старт в 20:00 мск. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.