Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 182 Комментарии
⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Азмун будет готовиться к матчу с ЦСКА»

26 Ноября 2021 • 14:57 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
3.90 3.75 1.90
28.11 20:00

Наставник «Зенита» Сергей Семак сможет рассчитывать на форварда Сердара Азмуна в центральном матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

- Если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, то Азмун будет готовиться к матчу с ЦСКА, - заявил Семак клубной пресс-службе.

Под сомнением выход на поле полузащитника Вендела, который продолжает лечиться.

Что касается подготовки к матчу с «армейцами», тренер отметил, что команда будет в основном восстанавливаться после матча с «Мальмё», в котором благодаря ничьей со счетом 1:1 получила право выйти в весеннюю стадию Лиги Европы.

Матч ЦСКА - «Зенит» пройдет в воскресенье, старт в 20:00 мск. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.11  14:00 Урал ... Сочи 5.4 3.65 1.71
27.11  16:30 Ахмат ... Ростов 2.6 3.35 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Ноября
15:51 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц назвал идеальную формулу чемпионата России
15:45 · Россия. Премьер-лига
В «Эвертоне» опровергли интерес к Захаряну
15:37 · Россия. Премьер-лига
Универсал грузинского «Динамо» Марушич интересен клубам из России эксклюзив
15:06 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предложил дисквалифицировать Дзюбу в клубе и сборной
14:57 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Азмун будет готовиться к матчу с ЦСКА»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Рангника в «Локомотиве» должен заменить его помощник
14:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Захаряна прокомментировал интерес «Эвертона»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Крицюк прооперирован в Германии, восстановление затянется на 2-3 месяца
13:03 · Россия. Премьер-лига
Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания 1
11:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на игрока «Крыльев Советов» 4
11:11 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 28 ноября 2021 2
10:59 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России – 28 ноября 2021 1
25 Ноября
22:16 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 27 ноября 2021 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Пришедшие с Рангником сотрудники останутся в «Локомотиве» 2
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов назвал причину неудач российских клубов 2
Все новости
Рекомендуем