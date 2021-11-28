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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий намекнул на возвращение Вагнера Лава в ЦСКА

28 Ноября 2021 • 19:59 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Зенит
4.55 4.00 1.80
2-й тайм

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вряд ли тройка центральных оправдала себя по матчу с «Химками», но сегодня снова тройка центральных. Почему?

- В тройку центральных с «Химками» мы играли 13 минут. Дальше была двойка, так что все равноценно.

- Все-таки почему сегодня против «Зенита» такая схема, не самая типичная по тому сезону для ЦСКА?

- Почему не самая типичная? Мы достаточно много сыграли матчей в тройку и двойку.

- Как сегодняшняя форма оценивается? Потому что после хорошей серии было три матча в чемпионате без побед.

- Наверное, так и можно оценить. Была хорошая серия без поражений, сейчас три игры не можем выиграть, что как минимум вредно. Надеюсь, сегодня изменим тенденцию.

- Мы часто говорим  позиции Зайнутдинова, которую он меняет. Сегодня он на какой позиции выйдет?

- Нет, он уже давно позицию не меняет, если честно. Он сыграет где обычно в последнее время.

- Схема «Зенита» сегодня тоже с тремя центральными. Как все будет происходить на поле? Столкновение одинаковых схем.

- Они не одинаковые, на мой взгляд. Там совершенно неважно, как схема выглядит изначально. Важно, какие задания даны игрокам в большинстве своем. «Зенит» играет в тройку, судя по всему. Посмотрим сейчас.

- Какое отношение Алексея Березуцкого, главного тренера, к потенциальному возвращению Вагнера Лава в ЦСКА?

- Всегда положительное. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме.

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- То есть, в будущем мы его можем увидеть в составе ЦСКА?

- Конечно. Вы же спросили про отношение Алексея Березуцкого. Я свое отношение высказал.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав Алексей Березуцкий
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