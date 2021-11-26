Крицюк прооперирован в Германии, восстановление затянется на 2-3 месяца

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк находится в Германии, где ему провели артроскопию коленного сустава. По словам главного тренера команды Сергея Семака клубной пресс-службе, голкипер будет восстанавливаться до февраля-марта. Наставник добавил: «Посмотрим, как пойдет лечение — нужно убрать воспаление».

Напомним, что Крицюк играет в «Зените» со 2 сентября этого года, чемпионы России заплатили за него «Жил Висенте» 2 млн евро. В текущем сезоне за питерцев Крицюк провел 17 матчей и пропустил 19 мячей, в четырех поединках он отстоял на ноль. Футболист получил травму месяц назад в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).