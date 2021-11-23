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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов рассказал, почему «Зениту» не нужен Алексей Миранчук

23 Ноября 2021 • 00:06 Комментировать (2)
Ювентус
...
Аталанта
27.11 20:00

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи по поводу того, что «Аталанта» и «Зенит» проводили переговоры касательно возможного обмена футболистами – в Россию мог вернуться Алексей Миранчук, а в обратном направлении отправился бы Сердар Азмун.

Орлов считает, что питерскому клубу не нужен такой игрок, как Миранчук. По словам эксперта, он не соответствует ряду требований.

«Он не может застолбить себе место в основном составе «Аталанты». А в чем причина? В том, что его не научили держать темп 90 минут. И его брат - та же история», - прокомментировал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Стоит добавить, что недавно состоялась встреча представителей россиянина и руководства итальянского клуба, на которой якобы было принято решение не отпускать Миранчука.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аталанта Геннадий Орлов Алексей Миранчук
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