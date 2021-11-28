Петржела: «Зенит» намного лучше ЦСКА»

Футбольный специалист Властимил Петржела высказался о центральном поединке 16-го тура российской Премьер-лиги. На столичном стадионе «ВЭБ Арена» сойдутся московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

В интервью «Спорт-экспрессу» тренер заявил, что ждет победы от подопечных Сергея Семака. По мнению Петржелы, у петербургского коллектива больше топовых футболистов, и команда в целом намного лучше «армейцев». Специалист считает, что «сине-бело-голубым» не помешает матч в Лиге чемпионов, который они провели в середине недели.

ЦСКА встретится с «Зенитом» сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 московскому времени.