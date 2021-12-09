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Стадион ЦСКА избежал дисквалификации после скандального матча с «Зенитом»

09 Декабря 2021 • 15:29 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру по итогам матча с «Зенитом». Такое решение принял КДК РФС.

Напомним, что 28 ноября «армейский» клуб проиграл «Зениту» на своем поле со счетом 0:2, но та встреча закончилась грандиозным скандалом. В конце матча болельщики ЦСКА начали жечь на трибуне пиротехнику, из-за чего органы правопорядка заблокировали  их на стадионе и отправили 408 фанатов в отделения полиции. Оказалось, что камеры не работали на том матче, и установить нарушителей правопорядка было проблематично.

Были опасения, что КДК РФС дисквалифицирует стадион на один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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