Стадион ЦСКА избежал дисквалификации после скандального матча с «Зенитом»

ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру по итогам матча с «Зенитом». Такое решение принял КДК РФС.

Напомним, что 28 ноября «армейский» клуб проиграл «Зениту» на своем поле со счетом 0:2, но та встреча закончилась грандиозным скандалом. В конце матча болельщики ЦСКА начали жечь на трибуне пиротехнику, из-за чего органы правопорядка заблокировали их на стадионе и отправили 408 фанатов в отделения полиции. Оказалось, что камеры не работали на том матче, и установить нарушителей правопорядка было проблематично.

Были опасения, что КДК РФС дисквалифицирует стадион на один матч.