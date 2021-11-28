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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тотальная скука в Дерби двух столиц: «Зенит» на классе зачехлил ЦСКА 5-й раз подряд

28 Ноября 2021 • 21:58 Комментировать (3)
ЦСКА Москва
0:2
Зенит
окончен

Футбольные выходные в России завершились блеклым центральным матчем тура.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:2 Зенит
    34' Клаудиньо (0:1)
    90' Мостовой Андрей (0:2)
Акинфеев Игорь Набабкин Кирилл Дивеев Игорь Бийол Яка Фернандес Марио Дзагоев Алан   65' (Ахметов Ильзат (   65') Мухин Максим   83' (Бистрович Кристиян (   83') Зайнутдинов Бактиёр   20' Обляков Иван Эджуке Чидера   65' (Чалов Фёдор (   65') Заболотный Антон
Запасные: Боков Данила Бохинен Эмиль Щенников Георгий Васин Виктор Кучаев Константин Тороп Владислав
Кержаков Михаил Ловрен Деян Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав Караваев Вячеслав Барриос Вилмар Кузяев Далер   67' (Круговой Данил (   67') Дуглас Сантос   89' (Оздоев Магомед (   89') Малком Филипе   88' (Мостовой Андрей (   88') Азмун Сердар   64'   67' (Дзюба Артём (   67') Клаудиньо   74' (Ерохин Александр (   74')
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Бязров Давид Кравцов Кирилл Сутормин Алексей Кузнецов Даниил
28 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Противостояние «Зенита» и «Спартака» вызывает больше ажиотажа, но матчи «Зенита» с ЦСКА тоже представляют из себя дерби двух столиц. В Санкт-Петербурге только один топовый клуб, а в Москве – четыре, но именно «Зенит» в последние годы доминирует над всеми в российском чемпионате. В текущем сезоне «сине-бело-голубые» снова настроились на досрочное чемпионство. ЦСКА в случае домашней победы над питерцами приближался бы к ним на расстояние шести очков – было бы трудно назвать это включением «армейцев» в золотую гонку.

Но цель попасть в еврокубки перед ЦСКА по-любому стоит, так что «красно-синим» победа требовалось сильно, а то они из-за трёхматчевой беспобедной серии покинули первую пятёрку. Ну и «Зениту» терять очки на «ВЭБ Арене» тоже было не с руки. «Динамо» же вытащило матч в Казани и сократило своё отставание от питерцев до одного балла. Понятно, что лидерство «Зенита» по итогам шестнадцатого тура всё равно осталось бы незыблемым, но лучше ведь иметь весомый очковый перевес над ближайшим преследователем, правда?

«Зенит», вышедший на поле без Дзюбы, абсолютно не стал форсировать события. А ЦСКА при этом действовал первым номером. На шестой минуте классно разобрался в левой части чужой штрафной Заболотный. Не подарив мяч Ракицкому, он выстрелил в ближний угол, и Кержаков перевёл снаряд в штангу. Потом, правда, «армейцы» стали меньше давить на соперника, и шёл позиционный футбол, который под рубеж получаса игры был обрамлён возникшим откуда ни возьмись голом «Зениту». Малком с правого полуфланга выкатил на плотно пробившего Клаудиньо, а рикошет от Дивеева дезориентировал Акинфеева и обеспечил мячу путь в сетку (0:1).

Размеренный характер игры сохранился и после перерыва. Опять ЦСКА имел момент на старте тайма и отправил его в утиль. Мухин ногой аккуратно увёл мяч из-под носа у Сантоса и ткнул его выше створа, после чего услышал громкие претензии от находившегося левее перед пустыми воротами Заболотного. На 57-й минуте Антон здорово проявил себя в качестве ассистента, однако стать автором голевой передачи ему было не суждено. Избавившись от опеки Ловрена, Заболотный идеально выкатил на набежавшего Эджуке, но тот всё испортил, махнув мяч выше створа. Зенитовцы ответили впереди плюс-минус похожим эпизодом. Клаудиньо отдал на проекцию левой штанги на Малкома, стрельнувшего тоже поверх перекладины.

Ещё была какая ситуация в районе часа игры: в штрафной «Зенита» Ловрен ногой отправил мяч в руку лежавшего Чистякова. Арбитры не усмотрели в этом повода для пенальти. Семак освежил состав питерцев, выпустив Дзюбу, но гости в атаке практически не играли. «Сине-бело-голубые» сосредоточились на тихой и спокойной обороне, тогда как «армейцы» тягомотно и тщетно искали счастье в созидании. В концовке пошли уже откровенные забросы – опять же, бесполезные. «Зенит» в концовке издевательски в спортивном смысле провёл второй мяч - Мостовой реализовал выход один на один после поперечного выката Дзюбы. То есть захотели питерцы, включились - и легко забили.

Алексей Березуцкий с кислым видом у бровки наблюдал, как его команда проигрывает третий матч из четырёх последних (в предыдущем была ничья). А если брать более длительный промежуток, то «Зенит» обыграл ЦСКА уже пятый раз подряд. «Красно-синие» сейчас явно не конкурент чемпиону России трёх последних лет.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Урзюм
28 Ноября 2021 в 22:27
Скучный матч. Уровень колхоз. Всех с победой.
Don sangre
28 Ноября 2021 в 22:13
Скучный матч. Газовые видимо решили отдохнуть, ну а кони опять потеряли подковы..,. Вначале второго тайма думал игра пойдёт поживее но задремал до гола Зюбы
В матче Рубин Динамо игра то поживее была.... А что делал усатый на трибунах? Неужели после зимней паузы возглавит коней? Вот смеха то будет!!!
только не мясо
28 Ноября 2021 в 22:03
Как же всё пресно и не внятно...Всех Зенитчиков с победой!)
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окончен Рубин 2:3 Динамо Москва
окончен ЦСКА Москва 0:2 Зенит
29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
29.11  19:00 Арсенал Тула ... Локомотив Москва 3.85 3.55 2.01
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