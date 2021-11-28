Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «армейцев» от «Зенита» со счётом 0:2.

«Думаю, игра не очень удалась для обеих команд. Была позиционная игра в обоих таймах. В начале ЦСКА сразу попытался что-то предпринять в атаке, создал момент, когда Заболотный бил. Я считаю, что ни одна команда сегодня не показала своих козырей. ЦСКА пошёл в прессинг и оставил одного Клаудиньо, который очень хорошо принял мяч и перевёл его на Малкома. Малком покатил, но стоит отметить, что «Зениту» открыть счёт помог рикошет. ЦСКА пытался что-то сделать, но впереди ничего разумного нет. Создали два момента, но в первом Мухин не смог прижать мяч, высоко он был, а второй надо было реализовывать, когда Заболотный покатил на Эджуке.

Игра оставляет желать лучшего, что у одних, что у других. Но для «Зенита» это вполне нормально, они провели несколько игр за неделю, они тратили силы ещё и на переезды. А у ЦСКА большие проблемы в созидании и в реализации. Результат вполне заслуженный. На сегодняшний день «Зенит» просто более классная команда, чем ЦСКА», - сказал Масалитин.