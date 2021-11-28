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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дивеев: «Я ни разу не обыгрывал «Зенит» - это очень больно»

28 Ноября 2021 • 12:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
4.05 3.80 1.85
Через 6 ч. 12 мин.

Главный матч шестнадцатого тура чемпионата России пройдёт в воскресенье вечером – ЦСКА примет «Зенит». Пресс-служба московских «армейцев» привела слова защитника команды Игоря Дивеева.

«Я в ЦСКА уже почти три года, и я ни разу не побеждали их. Ни разу! Для меня это очень больно. Отдам все силы – просто невозможно, чтобы так было и дальше», - высказался Дивеев.

ЦСКА и «Зенит» начнут очный матч в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что ЦСКА в последний раз обыгрывал «Зенит» в ноябре 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Дивеев
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