Очень важная победа для золота: кто из футболистов «Зенита» лучше всех сыграл против ЦСКА в Москве

Оценки футболистам Сергея Семака

Победа по такой игре вдвойне ценна. С «Мальме» в Лиге чемпионов не получилось, а вот ЦСКА пал. Футболисты Сергея Семака явно не показали свой максимум, но смогли одолеть «армейцев» в Москве, сохранив удобный отрыв от «Динамо». А далее уже пропасть. Ещё рано делить чемпионство, но, кажется, «Зенит» начинает рывок за золотыми медалями, а именно такие победы оказывают решающее значение. ЦСКА может кивать на реализацию, но три очка уезжают в Санкт-Петербург по праву.

Статистика: удары по воротам – 11:9, в створ – 5:3, владение мячом - 54:46, угловые – 7:1. Кто же добыл важнейшую победу в Москве? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИАХИЛ КЕРЖАКОВ – 7,5. ЦСКА, конечно, сам проиграл этот матч, загубив пару шикарных моментов. Но и уверенная игра Кержакова на линии сыграла огромную роль. Михаил на самом старте матча перевёл в штангу опаснейший удар Заболотного, совершив далее ещё пять сейвов. На выходах уверенно играл, защитникам подсказывал.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 5,5. Правда, подсказки не всегда помогали. Центральные защитники «Зенита» играли как-то мягкотело. Даже Ракицкий встречал форвардов ЦСКА с опозданием, позволив многое Заболотному и Эджуке. И фирменных передач от Ярослава сегодня не было.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 5,0. Ловрен как раз стоял и смотрел, как Заболотный раскручивает для себя самый опасный момент в матче. Деян даёт форвардам ну очень много свободы, поэтому и отборов в активе хорватского защитника нет.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 6,0. Чуть лучше остальных смотрелся Чистяков, взявший своей самоотверженностью. Дмитрий дважды победил Заболотного в воздухе, два раза заблокировал удар, бросившись под мяч.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 5,5. Зайнутдинов и Заболотный частенько приходили с фланга Караваева. Однажды Бактиер эффектно прошёл Вячеслава на дриблинге. А вот защитник «Зенита» атаку не поддерживал вообще. Обошёлся без острых навесов и почти не подходил к чужой штрафной площади.

ДУГЛАС САНТОС – 5,0. Что случилось в противостоянии Мухина и Дугласа сказать сложно, но так сразу и не вспомнишь другого соперника, так легко проскакивающего бразильца. Максим дважды обыграл Сантоса, далее создавая себе отличные моменты. Но реализация подвела.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,0. ЦСКА затянул одну большую позиционную атаку на весь второй тайм, и в таких условиях очень важна была роль Барриоса. Вильмар очень много перемещался по опорной зоне, создавал плотность, успевал и к Дзагоеву, и к Бийолу. Сам почти не ошибался в передачах.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 5,5. Много перемещался и Далер Кузяев, но толку было куда меньше. Кузяев и впереди не поощрялся бразильцами, комбинировавшими друг с другом, и в обороне сыграл слабовато, не собрав отборов и перехватов.

МАЛКОМ – 7,0. В паре с Клаудиньо Малком придумал и разогнал три хорошие атаки, одна из которых и стала в итоге голевой. Ассист в активе Малкома и 4 ключевые передачи, что делает его самым опасным футболистом матча. Мог он и сам забить, но с отскока пробил неудачно.

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КЛАУДИНЬО – 7,0. Начал и завершил победную атаку, по сути добыв победу «Зениту». Много проблем Калудиньо доставил «армейцам» с левого полуфланга, а самое главное, что играл не только на чистых мячах. У Клаудиньо в активе два перехвата и один отбор.

СЕРДАР АЗМУН – 4,5. Кажется, Семак перехитрил сам себя, выпустив только восстановившегося Азмуна в старте. Очень инертен был иранец. Проиграл 80% единоборств, ни разу не поучаствовал в опасной атаке, ни разу по воротам не пробил. Только получил жёлтую карточку и был заменён.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – б/о.

АРТЁМ ДЗЮБА – 7,0. Ударно вышел Дзюба, создав даже два 100-процентных момента за отведённые ему 25 минут. Ерохин не смог попасть в пустой створ мимо Облякова, а вот Мостовой Акинфеева переиграл.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о. Забил гол, чётко реализовав выход один на один, но на оценку наиграть не успел.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – б/о.