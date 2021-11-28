Пономарёв – о ЦСКА: «Армейского духа в клубе уже давно нет»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал выступление российской команды в матче против питерского «Зенита» - эксперт раскритиковал оба коллектива за невзрачную игру, а также затронул глобальные проблемы столичного клуба.

«Очень сложно оценивать результат. Настолько он бесцветный и противный. Слишком блёклая игра, это непатриотично для армейской команды. Ничего не получается, армейского духа в клубе уже давно нет», - высказался Пономарёв в интервью для Rusfootball.info.

В пример он привел прошлые годы, когда за команду выступали аттестованные офицеры. Также специалист подчеркнул, что после удачного старта сезона подопечным Алексея Березуцкого перестало везти.